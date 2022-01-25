Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 23 січня в Україні:

◾ зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224);

◾ 22 541 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 1 836 осіб;

◾ летальних випадків – 67;

◾ одужало – 2 430 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 3 870 370 осіб;

◾ одужало – 3 585 338 осіб;

◾ летальних випадків – 99 282;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 164 118 людей, з них отримали першу дозу – 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини. Загалом проведено 29 852 092 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 2 пациента, заболели 1019

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6543 пациента.

По данным Министерства здравоохранения Украины на утро 24 января, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1019 человек.

Скончались 2 пациента. Выздоровели 205 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»