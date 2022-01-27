Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
Понад 30 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні від початку вакцинальної кампанії!
За добу 25 січня в Україні:
◾ зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 809, медпрацівників – 642);
◾ 81 736 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 929 людей, другу дозу – 28 984 людини, додаткову дозу отримали 628 людей, бустерну дозу – 22 195 людей.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 3 073 особи;
◾ летальних випадків – 141;
◾ одужало – 5 514 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 3 913 809 осіб;
◾ одужало – 3 596 715 осіб;
◾ летальних випадків – 99 584;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 17 661 202.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 221 308 людей, з них отримали першу дозу – 15 221 306 людей, отримали дві дози – 14 519 768 людей, отримали додаткову дозу – 14 237 людей, бустерну дозу – 248 063 людини. Загалом проведено 30 003 374 щеплення.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
СOVID-19 на Харьковщине: скончались 8 пациентов, заболели 1506
За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6557 пациентов.
По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 26 января, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1506 человек.
Скончались 8 пациентов. Выздоровели 333 человека.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv
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