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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 29 січня в Україні:
◾ зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 378, медпрацівників – 444);
◾ 34 202 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу – 11 400 людей, додаткову дозу отримали 235 людей, бустерну дозу – 10 475 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 3 692 осіб;
◾ летальних випадків – 94;
◾ одужало – 3 145 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 042 469 осіб;
◾ одужало – 3 618 402 особи;
◾ летальних випадків – 100 125;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 318 151 людину, з них отримали першу дозу – 15 318 149 людей, отримали дві дози – 14 611 834 людини, отримали додаткову дозу – 16 597 людей, бустерну дозу – 333 018 людей. Загалом проведено 30 279 598 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Заболеваемость COVID-19 на Харьковщине почти в восемь раз превышает норму

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из оперативной сводки Министерства здравоохранения Украины, 30 января Харьковская область находится в «желтой» зоне карантина. Однако регион все еще рискует вернуться в «оранжевую».
 
В частности, в Харьковской области почти в восемь раз превышен уровень заболеваемости – 595 случаев на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения. Также на грани максимально допустимого находится показатель коэффициента обнаружения случаев болезни – 17,6%, при максимально допустимых 20%, а также уровень госпитализации больных – 58,7 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60.
 
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 35,7%.
 
Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1722 случая коронавирусной инфекции, 358 человек выздоровели, 6 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

 

 

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