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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 30 січня в Україні:
◾ зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 865, медпрацівників – 337);
◾ 20 983 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 6 524 людини, другу дозу – 7 653 людини, додаткову дозу отримали 98 людей, бустерну дозу – 6 708 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 2 322 особи;
◾ летальних випадків – 78;
◾ одужало – 4 346 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 064 495 осіб;
◾ одужало – 3 622 745 осіб;
◾ летальних випадків – 100 203
◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 045 688.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 324 675 людей, з них отримали першу дозу – 15 324 673 людини, отримали дві дози – 14 619 487 людей, отримали додаткову дозу – 16 695 людей, бустерну дозу – 339 726 людей. Загалом проведено 30 300 581 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 6 пациентов, заболели 1294

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6582 пациента.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 31 января, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1294 человек.

Скончались 6 пациентов. Выздоровели 405 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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