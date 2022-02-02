Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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За добу 31 січня в Україні:

◾ зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 056, медпрацівників – 337);

◾ 65 655 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу – 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 2 069 осіб;

◾ летальних випадків – 192;

◾ одужало – 8 835 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 4 095 263 особи;

◾ одужало – 3 631 580 осіб;

◾ летальних випадків – 100 395

◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 113 574.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 людини, з них отримали першу дозу – 15 347 951 людина, отримали дві дози – 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30 366 236 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 9 пациентов, заболели 1977

За время эпидемии в области от СOVID-19 умер 6591 пациент.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 1 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1977 человек.

Скончались 9 пациентов. Выздоровели 269 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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