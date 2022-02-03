Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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За добу 01 лютого в Україні:

◾ зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4 190, медпрацівників – 940);

◾ 74 592 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 25 177 людей, другу дозу – 27 248 людей, додаткову дозу отримали 717 людей, бустерну дозу – 21 450 людей.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 4 314 осіб;

◾ летальних випадків – 204;

◾ одужало – 9 894 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 4 130 277 осіб;

◾ одужало – 3 641 474 особи;

◾ летальних випадків – 100 599

◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 206 854.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 людей, з них отримали першу дозу – 15 373 128 людей, отримали дві дози – 14 672 260 людей, отримали додаткову дозу – 17 892 людини, бустерну дозу – 377 548 людей. Загалом проведено 30 440 828 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 12 пациентов, заболели 2121

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6603 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 2 февраля в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболел 2121 человек.

Скончались 12 пациентов. Выздоровели 335 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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