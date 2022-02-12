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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

За добу 10 лютого в Україні:
◾ зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 369, медпрацівників – 1247);
◾ 72 255 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 20 826 людей, другу дозу – 30 641 людина, додаткову дозу отримали 469 людей, бустерну дозу – 20 319 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 3 936 осіб;
◾ летальних випадків – 236;
◾ одужало – 20 850 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 462 970 осіб;
◾ одужало – 3 750 826 осіб;
◾ летальних випадків – 102 403;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей. Загалом проведено 30 997 467 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 9 пациентов, заболели 1995

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6698 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 11 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1995 человек.

Скончались 9 пациентов. Выздоровели 1206 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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