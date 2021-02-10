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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

2656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 865 осіб;

● летальних випадків –127;

● одужало – 8 865 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 249 646 осіб;

● одужало – 1 084 608 осіб;

● летальних випадків – 23 771;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 419 781.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 243 випадки;
Вінницька область – 47 випадків;
Волинська область – 58 випадків;
Дніпропетровська область – 71 випадок;
Донецька область – 59 випадків;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 276 випадків;
Запорізька область – 164 випадки;
Івано-Франківська область – 525 випадків;
Київська область – 90 випадків;
Кіровоградська область – 20 випадків;
Луганська область – 49 випадків;
Львівська область – 97 випадків;
Миколаївська область – 57 випадків;
Одеська область – 90 випадків;
Полтавська область – 72 випадки;
Рівненська область – 86 випадків;
Сумська область – 26 випадків;
Тернопільська область – 51 випадок;
Харківська область – 124 випадки;
Херсонська область – 52 випадки;
Хмельницька область – 31 випадок;
Черкаська область – 150 випадків;
Чернівецька область – 194 випадки;
Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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COVID-19 на Харьковщине: скончались 12 пациентов, диагноз подтвердили у 124 человек

По данным СНБО на утро 9 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 124 человека. Скончались 12 пациентов.

Выздоровели 320 человек.

За даними обласного лабцентру, за попердню добу жодного хворого не виявили у Красноградському районі. Найбільше випадків у Харківському районі – 74 (Харків – 69, Дергачівщина – 4, Харківський район – 1).

У Лозівському районі виявили 16 нових хворих (Лозівщина – 6, Первомайщина – 10). У Чугуївському – 14 (Чугуївщина – 7, Зміївщина – 7). У Богодухівському – 10 (Богодухівщина – 9, Валківщина – 1). В Ізюмському – 6 (Балаклійщина – 3, Ізюмщина – 2, Борівщина – 1). У Куп’янському районі – 4 (Куп’янщина – 3, Дворічанщина – 1).

За останню добу одужали ще 320 людей (від початку пандемії – 72 735). На жаль, померли ще 12 пацієнтів (від початку пандемії – 1440). Наразі під медичним наглядом перебувають 5228 ковідних хворих.

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

 

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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