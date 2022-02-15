Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

За добу 13 лютого в Україні:

◾ зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 447, медпрацівників – 252). ;

◾ 18 938 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 2 270 осіб;

◾ летальних випадків – 142;

◾ одужало – 9 338 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 4 542 693 особи;

◾ одужало – 3 788 395 осіб;

◾ летальних випадків – 102 950;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 19 060 801.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 10 пациентов, заболели 1107

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6734 пациента.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 14 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1107 человек.

Скончались 10 пациентов. Выздоровели 757 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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