Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
За добу 13 лютого в Україні:
◾ зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 447, медпрацівників – 252). ;
◾ 18 938 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 2 270 осіб;
◾ летальних випадків – 142;
◾ одужало – 9 338 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 542 693 особи;
◾ одужало – 3 788 395 осіб;
◾ летальних випадків – 102 950;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 19 060 801.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
СOVID-19 на Харьковщине: скончались 10 пациентов, заболели 1107
За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6734 пациента.
По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 14 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1107 человек.
Скончались 10 пациентов. Выздоровели 757 человек.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv
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