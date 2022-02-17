Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

За добу 15 лютого в Україні:

◾ зафіксовано 31 513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 872, медпрацівників – 992);

◾ 65 805 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу – 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, бустерну дозу – 17 709 людей.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 3 640 осіб;

◾ летальних випадків – 310;

◾ одужало – 27 684 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 4 603 930 осіб;

◾ одужало – 3 839 314 осіб;

◾ летальних випадків – 103 565;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 19 176 424.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей, з них отримали першу дозу – 15 613 183 людини, отримали дві дози – 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу – 24 747 людей, бустерну дозу – 599 058 людей. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 17 пациентов, заболели 1765

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6760 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 16 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1765 человек.

Скончались 17 пациентов. Выздоровели 1738 человек.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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