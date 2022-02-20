Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 146

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

За добу 18 лютого в Україні:
◾ зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 611, медпрацівників – 765);
◾ 67 636 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 3 208 осіб;
◾ летальних випадків – 260;
◾ одужало – 30 487 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 703 323 особи;
◾ одужало – 3 926 496 осіб;
◾ летальних випадків – 104 366;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 19 341 828.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом проведено 31 450 678 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 13 пациентов, заболели 2096

За все время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6802 пациента.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 19 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 2096 человек.

Скончались 13 пациентов. Выздоровели 1554 человека.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Білл Гейтс: «Нам пощастило, це могло бути вдесятеро смертоносніше»
Сегодня 08:12    71
Спасатели провели учения в метро Харькова (ФОТО)
Сегодня 08:01    79
Що робити, якщо в Україні зникне мобільний зв'язок та інтернет. Це взагалі можливо?
Сегодня 07:38    149
Мошенники прикидывались службой доставки
Сегодня 07:27    119
Евробонды Украины после двух дней роста в четверг опять стали дешеветь на фоне вновь возросших геополитических рисков
Сегодня 07:16    108
Офіційна заява СБУ щодо подій на сході України
Сегодня 07:05    140
У Харкові зірвали спробу почати проросійський мітинг проти "фашистів"
Сегодня 06:54    215
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 лютого 2022 року
Сегодня 06:43    104
В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)
Сегодня 06:22    167
"Слуги" з іноземними журналістами потрапили під обстріл
Сегодня 06:11    153
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 