Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

За добу 18 лютого в Україні:

◾ зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 611, медпрацівників – 765);

◾ 67 636 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 3 208 осіб;

◾ летальних випадків – 260;

◾ одужало – 30 487 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 4 703 323 особи;

◾ одужало – 3 926 496 осіб;

◾ летальних випадків – 104 366;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 19 341 828.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом проведено 31 450 678 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України



СOVID-19 на Харьковщине: скончались 13 пациентов, заболели 2096

За все время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6802 пациента.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 19 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 2096 человек.

Скончались 13 пациентов. Выздоровели 1554 человека.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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