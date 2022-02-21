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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

За добу 19 лютого в Україні:
◾ зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 473, медпрацівників – 142);
◾ 29 528 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 326 людей, другу дозу – 13 041 людина, додаткову дозу отримали 93 людини, бустерну дозу – 8 068 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 3 172 особи;
◾ летальних випадків – 152;
◾ одужало – 11 963 особи.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 720 771 особа;
◾ одужало – 3 938 459 осіб;
◾ летальних випадків – 104 518;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 19 373 373.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 675 594 людини, з них отримали першу дозу – 15 675 592 людини, отримали дві дози – 15 114 034 людини, отримали додаткову дозу – 26 432 людини, бустерну дозу – 664 148 людей. Загалом проведено 31 480 206 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Харьковской области 1398 случаев заболевания COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1398 случаев коронавирусной инфекции, 1086 человек выздоровели, 14 – скончались.

Всего по Украине за сутки заболело 17448 человек, 11963 – выздоровели, 152 – скончались

Источники: moz.gov.ua, vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

 

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