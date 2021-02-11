Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
3409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 2 046 осіб;
● ️летальних випадків – 163;
● ️одужало – 7 768 осіб;
● ️здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 253 055 осіб;
● одужало – 1 092 376 осіб;
● летальних випадків – 23 934;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 297 випадків;
Вінницька область – 271 випадок;
Волинська область – 111 випадків;
Дніпропетровська область – 120 випадків;
Донецька область – 98 випадків;
Житомирська область – 61 випадок;
Закарпатська область – 238 випадків;
Запорізька область – 214 випадків;
Івано-Франківська область – 410 випадків;
Київська область – 150 випадків;
Кіровоградська область – 43 випадки;
Луганська область – 36 випадків;
Львівська область – 117 випадків;
Миколаївська область – 37 випадків;
Одеська область – 115 випадків;
Полтавська область – 132 випадки;
Рівненська область – 103 випадки;
Сумська область – 48 випадків;
Тернопільська область – 105 випадків;
Харківська область – 188 випадків;
Херсонська область – 50 випадків;
Хмельницька область – 136 випадків;
Черкаська область – 108 випадків;
Чернівецька область – 191 випадок;
Чернігівська область – 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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COVID-19 на Харьковщине: скончались 15 пациентов, диагноз подтвердили у 188 человек
За время эпидемии от коронавируса на Харьковщине скончались 1455 человек.
По данным СНБО на утро 10 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 188 человек. Скончались 15 пациентов.
Напомним, что, по данным СНБО на утро 10 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 124 человека. Скончались 12 пациентов.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv