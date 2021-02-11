Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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3409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 2 046 осіб;

● ️летальних випадків – 163;

● ️одужало – 7 768 осіб;

● ️здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 253 055 осіб;

● одужало – 1 092 376 осіб;

● летальних випадків – 23 934;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 297 випадків;

Вінницька область – 271 випадок;

Волинська область – 111 випадків;

Дніпропетровська область – 120 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 61 випадок;

Закарпатська область – 238 випадків;

Запорізька область – 214 випадків;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 36 випадків;

Львівська область – 117 випадків;

Миколаївська область – 37 випадків;

Одеська область – 115 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 103 випадки;

Сумська область – 48 випадків;

Тернопільська область – 105 випадків;

Харківська область – 188 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 136 випадків;

Черкаська область – 108 випадків;

Чернівецька область – 191 випадок;

Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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COVID-19 на Харьковщине: скончались 15 пациентов, диагноз подтвердили у 188 человек

За время эпидемии от коронавируса на Харьковщине скончались 1455 человек.

По данным СНБО на утро 10 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 188 человек. Скончались 15 пациентов.

Напомним, что, по данным СНБО на утро 10 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 124 человека. Скончались 12 пациентов.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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