Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
5 039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 1 784 особи;
● летальних випадків – 124;
● ️одужало – 6 568 осіб;
● ️здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 258 094 особи;
● одужало – 1 098 944 особи;
● летальних випадків – 24 058;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 335 випадків;
Вінницька область – 392 випадки;
Волинська область – 125 випадків;
Дніпропетровська область – 306 випадків;
Донецька область – 156 випадків;
Житомирська область – 367 випадків;
Закарпатська область – 368 випадків;
Запорізька область – 182 випадки;
Івано-Франківська область – 482 випадки;
Київська область – 159 випадків;
Кіровоградська область – 37 випадків;
Луганська область – 43 випадки;
Львівська область – 319 випадків;
Миколаївська область – 83 випадки;
Одеська область – 155 випадків;
Полтавська область – 126 випадків;
Рівненська область – 139 випадків;
Сумська область – 102 випадки;
Тернопільська область – 153 випадки;
Харківська область – 232 випадки;
Херсонська область – 42 випадки;
Хмельницька область – 235 випадків;
Черкаська область – 129 випадків;
Чернівецька область – 291 випадок;
Чернігівська область – 81 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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COVID-19 на Харьковщине: скончались 6 пациентов, диагноз подтвердили у 232 человек
За время эпидемии от коронавируса на Харьковщине скончались 1461 человек.
По данным СНБО на утро 11 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 232 человека. Скончались 6 пациентов.
Выздоровели 250 жителей области.
Из заболевших 134 - жители Харькова, 32 заболевших - жители Изюмского, 22 - Лозовского, 13 - Богодуховского, 11 - Чугуевского, 9 - Красноградского, 4 - Купянского районов.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv