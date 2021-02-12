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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

5 039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 1 784 особи;

● летальних випадків – 124;

● ️одужало – 6 568 осіб;

● ️здійснено тестувань за добу – 43 126 (зокрема методом ПЛР – 26 739, методом ІФА – 16 387).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 258 094 особи;

● одужало – 1 098 944 особи;

● летальних випадків – 24 058;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 474 315.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 335 випадків;

Вінницька область – 392 випадки;

Волинська область – 125 випадків;

Дніпропетровська область – 306 випадків;

Донецька область – 156 випадків;

Житомирська область – 367 випадків;

Закарпатська область – 368 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 482 випадки;

Київська область – 159 випадків;

Кіровоградська область – 37 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 319 випадків;

Миколаївська область – 83 випадки;

Одеська область – 155 випадків;

Полтавська область – 126 випадків;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 102 випадки;

Тернопільська область – 153 випадки;

Харківська область – 232 випадки;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 235 випадків;

Черкаська область – 129 випадків;

Чернівецька область – 291 випадок;

Чернігівська область – 81 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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COVID-19 на Харьковщине: скончались 6 пациентов, диагноз подтвердили у 232 человек

За время эпидемии от коронавируса на Харьковщине скончались 1461 человек.

По данным СНБО на утро 11 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 232 человека. Скончались 6 пациентов.

Выздоровели 250 жителей области.

Из заболевших 134 - жители Харькова, 32 заболевших - жители Изюмского, 22 - Лозовского, 13 - Богодуховского, 11 - Чугуевского, 9 - Красноградского, 4 - Купянского районов.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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