Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
5 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 1 889 осіб;
● летальних випадків – 111;
● ️одужало – 6 144;
● ️здійснено тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 268 049 осіб;
● одужало – 1 112 299 осіб;
● летальних випадків – 24 285;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 525 209.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 320 випадків;
Вінницька область – 365 випадків;
Волинська область – 112 випадків;
Дніпропетровська область – 173 випадки;
Донецька область – 140 випадків;
Житомирська область – 234 випадки;
Закарпатська область – 485 випадків;
Запорізька область – 136 випадків;
Івано-Франківська область – 668 випадків;
Київська область – 265 випадків;
Кіровоградська область – 34 випадки;
Луганська область – 55 випадків;
Львівська область – 329 випадків;
Миколаївська область – 79 випадків;
Одеська область – 183 випадки;
Полтавська область – 137 випадків;
Рівненська область – 114 випадків;
Сумська область – 130 випадків;
Тернопільська область – 135 випадків;
Харківська область – 289 випадків;
Херсонська область – 23 випадки;
Хмельницька область – 127 випадків;
Черкаська область – 164 випадки;
Чернівецька область – 384 випадки;
Чернігівська область – 101 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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Статистика заболеваемости COVID-19 по Харьковской области за сутки
Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 289 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 322 человека выздоровели, 5 - скончались.
Так, по состоянию на 13 февраля, за время пандемии в регионе всего было зафиксировано 80301 случай заболевания COVID-19, 73612 - выздоровели, 1476 - скончались.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv