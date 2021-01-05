Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
4 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 1 526 осіб;
● летальних випадків – 73;
● одужало – 4 693 особи;
● здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 078 251 особа;
● одужало – 733 558 осіб;
● летальних випадків – 18 927;
● проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 504 випадки;
Вінницька область – 54 випадки;
Волинська область – 83 випадки;
Дніпропетровська область – 234 випадки;
Донецька область – 162 випадки;
Житомирська область – 91 випадок;
Закарпатська область – 50 випадків;
Запорізька область – 528 випадків;
Івано-Франківська область – 104 випадки;
Київська область – 301 випадок;
Кіровоградська область – 7 випадків;
Луганська область – 12 випадків;
Львівська область – 352 випадки;
Миколаївська область – 314 випадків;
Одеська область – 285 випадків;
Полтавська область – 269 випадків;
Рівненська область – 54 випадки;
Сумська область – 39 випадків;
Тернопільська область – 72 випадки;
Харківська область – 63 випадки;
Херсонська область – 75 випадків;
Хмельницька область – 26 випадків;
Черкаська область – 300 випадків;
Чернівецька область – 134 випадки;
Чернігівська область – 45 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области - 63 случая коронавируса за сутки
Таковы данные телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 16-е место по стране.
Всего с начала пандемии в Харьковской области у 70 343 человек подтвердили COVID-19.
География заболевших выглядит так:
48092 - Харьков (+55 случаев за сутки);
3912 - Харьковский район (+6 случаев за сутки);
1796 - Чугуевский район;
1576 - Балаклейский район;
1511 - Лозовской район;
1465 - Купянский район (+1 случай за сутки);
1345 - Изюмский район;
1130 - Богодуховский район;
1103 - Змиевской район;
985 - Дергачевский район;
961 - Первомайский район (+1 случай за сутки);
755 - Красноградский район;
626 - Великобурлукский район;
569 - Волчанский район;
551 - Валковский район;
550 - Краснокутский район;
494 - Нововодолажский район;
452 - Золочевский район;
393 - Боровской район;
379 - Шевченковский район;
347 - Кегичевский район;
290 - Зачепиловский район;
266 - Барвенковский район;
266 - Сахновщинский район;
190 - Близнюковский район;
163 - Двуречанский район;
141 - Коломакский район;
35 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua