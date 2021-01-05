Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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4 158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 1 526 осіб;

● летальних випадків – 73;

● одужало – 4 693 особи;

● здійснено тестувань за добу – 13 128 (зокрема методом ПЛР – 11 021, методом ІФА – 2 107).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 078 251 особа;

● одужало – 733 558 осіб;

● летальних випадків – 18 927;

● проведено ПЛР-тестувань – 5 621 024.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 504 випадки;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 83 випадки;

Дніпропетровська область – 234 випадки;

Донецька область – 162 випадки;

Житомирська область – 91 випадок;

Закарпатська область – 50 випадків;

Запорізька область – 528 випадків;

Івано-Франківська область – 104 випадки;

Київська область – 301 випадок;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 352 випадки;

Миколаївська область – 314 випадків;

Одеська область – 285 випадків;

Полтавська область – 269 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 72 випадки;

Харківська область – 63 випадки;

Херсонська область – 75 випадків;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 300 випадків;

Чернівецька область – 134 випадки;

Чернігівська область – 45 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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В Харьковской области - 63 случая коронавируса за сутки

Таковы данные телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 16-е место по стране.

Всего с начала пандемии в Харьковской области у 70 343 человек подтвердили COVID-19.

География заболевших выглядит так:

48092 - Харьков (+55 случаев за сутки);

3912 - Харьковский район (+6 случаев за сутки);

1796 - Чугуевский район;

1576 - Балаклейский район;

1511 - Лозовской район;

1465 - Купянский район (+1 случай за сутки);

1345 - Изюмский район;

1130 - Богодуховский район;

1103 - Змиевской район;

985 - Дергачевский район;

961 - Первомайский район (+1 случай за сутки);

755 - Красноградский район;

626 - Великобурлукский район;

569 - Волчанский район;

551 - Валковский район;

550 - Краснокутский район;

494 - Нововодолажский район;

452 - Золочевский район;

393 - Боровской район;

379 - Шевченковский район;

347 - Кегичевский район;

290 - Зачепиловский район;

266 - Барвенковский район;

266 - Сахновщинский район;

190 - Близнюковский район;

163 - Двуречанский район;

141 - Коломакский район;

35 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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