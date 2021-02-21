Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 2 225 осіб;
● ️летальних випадків – 73;
● ️одужало – 4 539 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 67 017 (зокрема методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 299 967 осіб;
● одужало – 1 144 516 осіб;
● летальних випадків – 25 045;
● проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 415 випадків;
Вінницька область – 554 випадки;
Волинська область – 166 випадків;
Дніпропетровська область – 290 випадків;
Донецька область – 168 випадків;
Житомирська область – 369 випадків;
Закарпатська область – 414 випадків;
Запорізька область – 132 випадки;
Івано-Франківська область – 738 випадків;
Київська область – 325 випадків;
Кіровоградська область – 42 випадки;
Луганська область – 45 випадків;
Львівська область – 420 випадків;
Миколаївська область – 163 випадки;
Одеська область – 144 випадки;
Полтавська область – 138 випадків;
Рівненська область – 142 випадки;
Сумська область – 143 випадки;
Тернопільська область – 203 випадки;
Харківська область – 280 випадків;
Херсонська область – 35 випадків;
Хмельницька область – 210 випадків;
Черкаська область – 127 випадків;
Чернівецька область – 522 випадки;
Чернігівська область – 110 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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COVID-19 на Харьковщине: скончались 3 пациента, диагноз подтвердили у 280 человек
За время эпидемии от коронавируса на Харьковщине скончалось 1529 человек.
По данным СНБО на утро 20 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 280 человек. Скончались 3 пациента.
Напомним, что, по данным СНБО на утро 19 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 182 человек. Скончались 7 пациентов.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv