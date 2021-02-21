Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 2 225 осіб;

● ️летальних випадків – 73;

● ️одужало – 4 539 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 67 017 (зокрема методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 299 967 осіб;

● одужало – 1 144 516 осіб;

● летальних випадків – 25 045;

● проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 415 випадків;

Вінницька область – 554 випадки;

Волинська область – 166 випадків;

Дніпропетровська область – 290 випадків;

Донецька область – 168 випадків;

Житомирська область – 369 випадків;

Закарпатська область – 414 випадків;

Запорізька область – 132 випадки;

Івано-Франківська область – 738 випадків;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 42 випадки;

Луганська область – 45 випадків;

Львівська область – 420 випадків;

Миколаївська область – 163 випадки;

Одеська область – 144 випадки;

Полтавська область – 138 випадків;

Рівненська область – 142 випадки;

Сумська область – 143 випадки;

Тернопільська область – 203 випадки;

Харківська область – 280 випадків;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 210 випадків;

Черкаська область – 127 випадків;

Чернівецька область – 522 випадки;

Чернігівська область – 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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COVID-19 на Харьковщине: скончались 3 пациента, диагноз подтвердили у 280 человек

За время эпидемии от коронавируса на Харьковщине скончалось 1529 человек.

По данным СНБО на утро 20 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 280 человек. Скончались 3 пациента.

Напомним, что, по данным СНБО на утро 19 февраля, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 182 человек. Скончались 7 пациентов.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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