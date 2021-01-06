Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 1 280 осіб;
● ️летальних випадків – 202;
● одужало – 13 850 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 39 286 (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 083 585 осіб;
● одужало – 747 408 осіб;
● летальних випадків – 19 129;
● проведено ПЛР-тестувань – 5 645 178.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 846 випадків;
Вінницька область – 76 випадків;
Волинська область – 86 випадків;
Дніпропетровська область – 320 випадків;
Донецька область – 269 випадків;
Житомирська область – 77 випадків;
Закарпатська область – 65 випадків;
Запорізька область – 418 випадків;
Івано-Франківська область – 61 випадок;
Київська область – 266 випадків;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 33 випадки;
Львівська область – 371 випадок;
Миколаївська область – 87 випадків;
Одеська область – 682 випадки;
Полтавська область – 376 випадків;
Рівненська область – 137 випадків;
Сумська область – 59 випадків;
Тернопільська область – 53 випадки;
Харківська область – 313 випадків;
Херсонська область – 84 випадки;
Хмельницька область – 40 випадків;
Черкаська область – 376 випадків;
Чернівецька область – 127 випадків;
Чернігівська область – 87 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области - 313 случаев коронавируса за сутки
Таковы данные телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 7-е место по стране.
Всего с начала пандемии в Харьковской области у 70 656 человек подтвердили COVID-19.
География заболевших выглядит так:
48309 - Харьков (+217 случаев за сутки);
3916 - Харьковский район (+4 случая за сутки);
1797 - Чугуевский район (+1 случай за сутки);
1588 - Балаклейский район (+12 случаев за сутки);
1512 - Лозовской район (+1 случай за сутки);
1475 - Купянский район (+10 случаев за сутки);
1351 - Изюмский район (+6 случаев за сутки);
1136 - Богодуховский район (+6 случаев за сутки);
1103 - Змиевской район;
986 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
973 - Первомайский район (+12 случаев за сутки);
764 - Красноградский район (+9 случаев за сутки);
626 - Великобурлукский район;
569 - Волчанский район;
562 - Валковский район (+11 случаев за сутки);
551 - Краснокутский район (+1 случай за сутки);
514 - Нововодолажский район (+20 случаев за сутки);
452 - Золочевский район;
393 - Боровской район;
379 - Шевченковский район;
347 - Кегичевский район;
291 - Зачепиловский район (+1 случай за сутки);
266 - Барвенковский район;
267 - Сахновщинский район (+1 случай за сутки);
190 - Близнюковский район;
163 - Двуречанский район;
141 - Коломакский район;
35 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua