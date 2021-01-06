Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 1 280 осіб;

● ️летальних випадків – 202;

● одужало – 13 850 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 39 286 (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 083 585 осіб;

● одужало – 747 408 осіб;

● летальних випадків – 19 129;

● проведено ПЛР-тестувань – 5 645 178.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 846 випадків;

Вінницька область – 76 випадків;

Волинська область – 86 випадків;

Дніпропетровська область – 320 випадків;

Донецька область – 269 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 65 випадків;

Запорізька область – 418 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 266 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 371 випадок;

Миколаївська область – 87 випадків;

Одеська область – 682 випадки;

Полтавська область – 376 випадків;

Рівненська область – 137 випадків;

Сумська область – 59 випадків;

Тернопільська область – 53 випадки;

Харківська область – 313 випадків;

Херсонська область – 84 випадки;

Хмельницька область – 40 випадків;

Черкаська область – 376 випадків;

Чернівецька область – 127 випадків;

Чернігівська область – 87 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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В Харьковской области - 313 случаев коронавируса за сутки

Таковы данные телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 7-е место по стране.

Всего с начала пандемии в Харьковской области у 70 656 человек подтвердили COVID-19.

География заболевших выглядит так:

48309 - Харьков (+217 случаев за сутки);

3916 - Харьковский район (+4 случая за сутки);

1797 - Чугуевский район (+1 случай за сутки);

1588 - Балаклейский район (+12 случаев за сутки);

1512 - Лозовской район (+1 случай за сутки);

1475 - Купянский район (+10 случаев за сутки);

1351 - Изюмский район (+6 случаев за сутки);

1136 - Богодуховский район (+6 случаев за сутки);

1103 - Змиевской район;

986 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);

973 - Первомайский район (+12 случаев за сутки);

764 - Красноградский район (+9 случаев за сутки);

626 - Великобурлукский район;

569 - Волчанский район;

562 - Валковский район (+11 случаев за сутки);

551 - Краснокутский район (+1 случай за сутки);

514 - Нововодолажский район (+20 случаев за сутки);

452 - Золочевский район;

393 - Боровской район;

379 - Шевченковский район;

347 - Кегичевский район;

291 - Зачепиловский район (+1 случай за сутки);

266 - Барвенковский район;

267 - Сахновщинский район (+1 случай за сутки);

190 - Близнюковский район;

163 - Двуречанский район;

141 - Коломакский район;

35 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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