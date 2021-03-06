Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 05 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 3 355 осіб;

● летальних випадків – 172;

● одужало – 4 149 осіб;

● ️здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 384 917 осіб;

● одужало – 1 191 022 особа;

● летальних випадків – 26 763;

● проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 910 випадків;

Вінницька область – 816 випадків;

Волинська область – 277 випадків;

Дніпропетровська область – 497 випадків;

Донецька область – 334 випадки;

Житомирська область – 695 випадків;

Закарпатська область – 748 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 737 випадків;

Київська область – 690 випадків;

Кіровоградська область – 69 випадків;

Луганська область – 50 випадків;

Львівська область – 646 випадків;

Миколаївська область – 209 випадків;

Одеська область – 372 випадки;

Полтавська область – 172 випадки;

Рівненська область – 198 випадків;

Сумська область – 238 випадків;

Тернопільська область – 394 випадки;

Харківська область – 566 випадків;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 418 випадків;

Черкаська область – 204 випадки;

Чернівецька область – 561 випадок;

Чернігівська область – 137 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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COVID-19 на Харьковщине: скончались 11 пациентов, диагноз подтвердили у 566 человек

За время эпидемии в Харьковской области от COVID-19 скончались 1630 человек.

По данным СНБО на утро 5 марта, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболело 566 человека. Скончались 11 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Украине – третья волна COVID-19, и могут ввести жесткий локдаун.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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