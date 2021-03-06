Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 05 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 3 355 осіб;
● летальних випадків – 172;
● одужало – 4 149 осіб;
● ️здійснено тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 384 917 осіб;
● одужало – 1 191 022 особа;
● летальних випадків – 26 763;
● проведено ПЛР-тестувань – 7 062 386.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 910 випадків;
Вінницька область – 816 випадків;
Волинська область – 277 випадків;
Дніпропетровська область – 497 випадків;
Донецька область – 334 випадки;
Житомирська область – 695 випадків;
Закарпатська область – 748 випадків;
Запорізька область – 163 випадки;
Івано-Франківська область – 737 випадків;
Київська область – 690 випадків;
Кіровоградська область – 69 випадків;
Луганська область – 50 випадків;
Львівська область – 646 випадків;
Миколаївська область – 209 випадків;
Одеська область – 372 випадки;
Полтавська область – 172 випадки;
Рівненська область – 198 випадків;
Сумська область – 238 випадків;
Тернопільська область – 394 випадки;
Харківська область – 566 випадків;
Херсонська область – 54 випадки;
Хмельницька область – 418 випадків;
Черкаська область – 204 випадки;
Чернівецька область – 561 випадок;
Чернігівська область – 137 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
-----
COVID-19 на Харьковщине: скончались 11 пациентов, диагноз подтвердили у 566 человек
За время эпидемии в Харьковской области от COVID-19 скончались 1630 человек.
По данным СНБО на утро 5 марта, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболело 566 человека. Скончались 11 пациентов.
Ранее сообщалось, что в Украине – третья волна COVID-19, и могут ввести жесткий локдаун.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv