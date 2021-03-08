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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

7 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 07 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 466 дітей та 172 медпрацівники.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 3 956 осіб;

● летальних випадків – 103;

● одужало – 2 147 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 46 304 (зокрема методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 401 228 осіб;

● одужало – 1 196 520 осіб;

● летальних випадків – 27 022;

● проведено ПЛР-тестувань – 7 126 226.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 432 випадки;

Вінницька область – 587 випадків;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 362 випадки;

Донецька область – 217 випадків;

Житомирська область – 747 випадків;

Закарпатська область – 503 випадки;

Запорізька область – 82 випадки;

Івано-Франківська область – 543 випадки;

Київська область – 366 випадків;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 18 випадків;

Львівська область – 601 випадок;

Миколаївська область – 184 випадки;

Одеська область – 356 випадків;

Полтавська область – 120 випадків;

Рівненська область – 89 випадків;

Сумська область – 127 випадків;

Тернопільська область – 256 випадків;

Харківська область – 362 випадки;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 361 випадок;

Черкаська область – 94 випадки;

Чернівецька область – 441 випадок;

Чернігівська область – 109 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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В Харьковской области 362 новых случая COVID-19

Темпы распространения заболевания почти втрое превышают количество выздоровевших.

Согласно данным системы мониторинг СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 362 новых случая коронавирусной инфекции, 140 человек выздоровели, 6 - скончались.

Так, по состоянию на 7 марта, за время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 86489 случая COVID-19, 77836 - выздоровели, 1642 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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