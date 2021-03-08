Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
7 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 07 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 466 дітей та 172 медпрацівники.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 3 956 осіб;
● летальних випадків – 103;
● одужало – 2 147 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 46 304 (зокрема методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 401 228 осіб;
● одужало – 1 196 520 осіб;
● летальних випадків – 27 022;
● проведено ПЛР-тестувань – 7 126 226.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 432 випадки;
Вінницька область – 587 випадків;
Волинська область – 129 випадків;
Дніпропетровська область – 362 випадки;
Донецька область – 217 випадків;
Житомирська область – 747 випадків;
Закарпатська область – 503 випадки;
Запорізька область – 82 випадки;
Івано-Франківська область – 543 випадки;
Київська область – 366 випадків;
Кіровоградська область – 46 випадків;
Луганська область – 18 випадків;
Львівська область – 601 випадок;
Миколаївська область – 184 випадки;
Одеська область – 356 випадків;
Полтавська область – 120 випадків;
Рівненська область – 89 випадків;
Сумська область – 127 випадків;
Тернопільська область – 256 випадків;
Харківська область – 362 випадки;
Херсонська область – 35 випадків;
Хмельницька область – 361 випадок;
Черкаська область – 94 випадки;
Чернівецька область – 441 випадок;
Чернігівська область – 109 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
-----
В Харьковской области 362 новых случая COVID-19
Темпы распространения заболевания почти втрое превышают количество выздоровевших.
Согласно данным системы мониторинг СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 362 новых случая коронавирусной инфекции, 140 человек выздоровели, 6 - скончались.
Так, по состоянию на 7 марта, за время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 86489 случая COVID-19, 77836 - выздоровели, 1642 - скончались.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv