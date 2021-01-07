Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
6 911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 2 978 осіб;
● ️летальних випадків – 228;
● одужало – 14 490 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 090 496 осіб;
● одужало – 761 898 осіб;
● летальних випадків – 19 357;
● проведено ПЛР-тестувань – 5 680 116.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 931 випадок;
Вінницька область – 158 випадків;
Волинська область – 135 випадків;
Дніпропетровська область – 225 випадків;
Донецька область – 259 випадків;
Житомирська область – 88 випадків;
Закарпатська область – 76 випадків;
Запорізька область – 622 випадки;
Івано-Франківська область – 120 випадків;
Київська область – 596 випадків;
Кіровоградська область – 65 випадків;
Луганська область – 187 випадків;
Львівська область – 324 випадки;
Миколаївська область – 120 випадків;
Одеська область – 668 випадків;
Полтавська область – 309 випадків;
Рівненська область – 243 випадки;
Сумська область – 115 випадків;
Тернопільська область – 161 випадок;
Харківська область – 557 випадків;
Херсонська область – 117 випадків;
Хмельницька область – 316 випадків;
Черкаська область – 345 випадків;
Чернівецька область – 139 випадків;
Чернігівська область – 35 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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В Харьковской области - 557 случаев коронавируса за сутки
Таковы данные телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 4-е место по стране.
Всего с начала пандемии в Харьковской области у 71 213 человек подтвердили COVID-19.
География заболевших выглядит так:
48648 - Харьков (+339 случаев за сутки);
3931 - Харьковский район (+15 случаев за сутки);
1814 - Чугуевский район (+17 случаев за сутки);
1590 - Балаклейский район (+2 случая за сутки);
1551 - Лозовской район (+39 случаев за сутки);
1501 - Купянский район (+26 случаев за сутки);
1358 - Изюмский район (+7 случаев за сутки);
1136 - Богодуховский район;
1115 - Змиевской район (+12 случаев за сутки);
988 - Дергачевский район (+2 случая за сутки);
990 - Первомайский район (+17 случаев за сутки);
764 - Красноградский район;
626 - Великобурлукский район;
569 - Волчанский район;
562 - Валковский район;
551 - Краснокутский район;
514 - Нововодолажский район;
458 - Золочевский район (+6 случаев за сутки);
421 - Боровской район (+28 случаев за сутки);
385 - Шевченковский район (+6 случаев за сутки);
363 - Кегичевский район (+16 случаев за сутки);
297 - Зачепиловский район (+6 случаев за сутки);
278 - Барвенковский район (+12 случаев за сутки);
267 - Сахновщинский район;
191 - Близнюковский район (+1 случай за сутки);
163 - Двуречанский район (+1 случай за сутки);
146 - Коломакский район (+5 случаев за сутки);
35 - Печенежский район.
Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua