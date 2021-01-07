Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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6 911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 2 978 осіб;

● ️летальних випадків – 228;

● одужало – 14 490 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 52 968 (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 090 496 осіб;

● одужало – 761 898 осіб;

● летальних випадків – 19 357;

● проведено ПЛР-тестувань – 5 680 116.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 931 випадок;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 225 випадків;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 88 випадків;

Закарпатська область – 76 випадків;

Запорізька область – 622 випадки;

Івано-Франківська область – 120 випадків;

Київська область – 596 випадків;

Кіровоградська область – 65 випадків;

Луганська область – 187 випадків;

Львівська область – 324 випадки;

Миколаївська область – 120 випадків;

Одеська область – 668 випадків;

Полтавська область – 309 випадків;

Рівненська область – 243 випадки;

Сумська область – 115 випадків;

Тернопільська область – 161 випадок;

Харківська область – 557 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 316 випадків;

Черкаська область – 345 випадків;

Чернівецька область – 139 випадків;

Чернігівська область – 35 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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В Харьковской области - 557 случаев коронавируса за сутки

Таковы данные телеграм-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Это 4-е место по стране.

Всего с начала пандемии в Харьковской области у 71 213 человек подтвердили COVID-19.

География заболевших выглядит так:

48648 - Харьков (+339 случаев за сутки);

3931 - Харьковский район (+15 случаев за сутки);

1814 - Чугуевский район (+17 случаев за сутки);

1590 - Балаклейский район (+2 случая за сутки);

1551 - Лозовской район (+39 случаев за сутки);

1501 - Купянский район (+26 случаев за сутки);

1358 - Изюмский район (+7 случаев за сутки);

1136 - Богодуховский район;

1115 - Змиевской район (+12 случаев за сутки);

988 - Дергачевский район (+2 случая за сутки);

990 - Первомайский район (+17 случаев за сутки);

764 - Красноградский район;

626 - Великобурлукский район;

569 - Волчанский район;

562 - Валковский район;

551 - Краснокутский район;

514 - Нововодолажский район;

458 - Золочевский район (+6 случаев за сутки);

421 - Боровской район (+28 случаев за сутки);

385 - Шевченковский район (+6 случаев за сутки);

363 - Кегичевский район (+16 случаев за сутки);

297 - Зачепиловский район (+6 случаев за сутки);

278 - Барвенковский район (+12 случаев за сутки);

267 - Сахновщинский район;

191 - Близнюковский район (+1 случай за сутки);

163 - Двуречанский район (+1 случай за сутки);

146 - Коломакский район (+5 случаев за сутки);

35 - Печенежский район.

Источники: moz.gov.ua, sq.com.ua

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