Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 1 904 особи;
● летальних випадків – 219;
● одужало – 5 687 осіб;
● ️здійснено тестувань за добу – 64 126(зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 416 438 осіб;
● одужало – 1 204 916 осіб;
● летальних випадків – 27 423;
● проведено ПЛР-тестувань – 7 188 346.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 644 випадки;
Вінницька область – 575 випадків;
Волинська область – 125 випадків;
Дніпропетровська область – 226 випадків;
Донецька область – 118 випадків;
Житомирська область – 141 випадок;
Закарпатська область – 399 випадків;
Запорізька область – 218 випадків;
Івано-Франківська область – 502 випадки;
Київська область – 320 випадків;
Кіровоградська область – 31 випадок;
Луганська область – 74 випадки;
Львівська область – 523 випадки;
Миколаївська область – 229 випадків;
Одеська область – 586 випадків;
Полтавська область – 153 випадки;
Рівненська область – 173 випадки;
Сумська область – 50 випадків;
Тернопільська область – 148 випадків;
Харківська область – 270 випадків;
Херсонська область – 6 випадків;
Хмельницька область – 152 випадки;
Черкаська область – 151 випадок;
Чернівецька область – 533 випадки;
Чернігівська область – 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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COVID-19 на Харьковщине: скончались 14 пациентов, диагноз подтвердили у 270 человек
За время эпидемии в Харьковской области скончались 1666 человек.
По данным СНБО на утро 10 марта, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболело 270 человек. Скончались 14 пациентов.
Напомним, что, по данным СНБО на утро 9 марта, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболело 196 человек. Скончались 4 пациента.
Также сообщалось, что Украина зарегистрировала китайскую вакцину от коронавируса.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv