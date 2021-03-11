Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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6 377 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 1 904 особи;

● летальних випадків – 219;

● одужало – 5 687 осіб;

● ️здійснено тестувань за добу – 64 126(зокрема методом ПЛР – 33 904, методом ІФА – 15 116, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 106).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 416 438 осіб;

● одужало – 1 204 916 осіб;

● летальних випадків – 27 423;

● проведено ПЛР-тестувань – 7 188 346.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 644 випадки;

Вінницька область – 575 випадків;

Волинська область – 125 випадків;

Дніпропетровська область – 226 випадків;

Донецька область – 118 випадків;

Житомирська область – 141 випадок;

Закарпатська область – 399 випадків;

Запорізька область – 218 випадків;

Івано-Франківська область – 502 випадки;

Київська область – 320 випадків;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 74 випадки;

Львівська область – 523 випадки;

Миколаївська область – 229 випадків;

Одеська область – 586 випадків;

Полтавська область – 153 випадки;

Рівненська область – 173 випадки;

Сумська область – 50 випадків;

Тернопільська область – 148 випадків;

Харківська область – 270 випадків;

Херсонська область – 6 випадків;

Хмельницька область – 152 випадки;

Черкаська область – 151 випадок;

Чернівецька область – 533 випадки;

Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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COVID-19 на Харьковщине: скончались 14 пациентов, диагноз подтвердили у 270 человек

За время эпидемии в Харьковской области скончались 1666 человек.

По данным СНБО на утро 10 марта, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболело 270 человек. Скончались 14 пациентов.

Напомним, что, по данным СНБО на утро 9 марта, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболело 196 человек. Скончались 4 пациента.

Также сообщалось, что Украина зарегистрировала китайскую вакцину от коронавируса.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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