Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
12 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 3 843 особи;
● ️летальних випадків – 230;
● одужало – 4 630 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 100 718 (зокрема методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 438 468 осіб;
● одужало - 1 214 876 осіб;
● летальних випадків – 27 915;
● проведено ПЛР-тестувань – 7 282 107.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (1310), Вінницькій (940), м. Київ (896), Одеській (757), Львівській (704) та Київській (697) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 896 випадків;
Вінницька область – 940 випадків;
Волинська область – 272 випадки;
Дніпропетровська область – 665 випадків;
Донецька область – 499 випадків;
Житомирська область – 1 310 випадків;
Закарпатська - 568 випадків;
Запорізька область – 272 випадки;
Івано-Франківська область – 695 випадків;
Київська область – 697 випадків;
Кіровоградська область – 78 випадків;
Луганська область – 111 випадків;
Львівська область – 704 випадки;
Миколаївська область – 358 випадків;
Одеська область – 757 випадків;
Полтавська область – 304 випадки;
Рівненська область – 269 випадків;
Сумська область – 431 випадок;
Тернопільська область – 566 випадків;
Харківська область – 688 випадків;
Херсонська область – 87 випадків;
Хмельницька область – 491 випадок;
Черкаська область – 338 випадків;
Чернівецька область – 658 випадків;
Чернігівська область – 292 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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На Харьковщине растет смертность от коноронавируса
За сутки скончались 19 пациентов, диагноз подтвердили у 688 человек
По данным СНБО на утро 12 марта, в Харьковской области за сутки коронавирусом заболели 688 человек. Скончались 19 пациентов.
Выздоровел 161 пациент.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv