Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.
Також за минулу добу
● ️госпіталізовано – 3 967 осіб;
● летальних випадків – 243;
● одужало – 4 897 осіб;
● здійснено тестувань за добу – 99 270 (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 451 744 особи;
● одужало - 1 219 773 особи;
● летальних випадків – 28 158;
● проведено ПЛР-тестувань – 7 328 468.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 049 випадків;
Вінницька область – 933 випадки;
Волинська область – 261 випадок;
Дніпропетровська область – 693 випадки;
Донецька область – 464 випадки;
Житомирська область – 971 випадок;
Закарпатська - 625 випадків;
Запорізька область – 345 випадків;
Івано-Франківська область – 719 випадків;
Київська область – 913 випадків;
Кіровоградська область – 84 випадки;
Луганська область – 91 випадок;
Львівська область – 879 випадків;
Миколаївська область – 378 випадків;
Одеська область – 767 випадків;
Полтавська область – 244 випадки;
Рівненська область – 380 випадків;
Сумська область – 275 випадків;
Тернопільська область – 399 випадків;
Харківська область – 837 випадків;
Херсонська область – 84 випадки;
Хмельницька область – 605 випадків;
Черкаська область – 313 випадків;
Чернівецька область – 625 випадків;
Чернігівська область – 342 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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За сутки в Харьковской области скончались 14 человек с COVID-19
В регионе снова фиксируют высокий уровень смертности и заболеваемости.
Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 837 новых случаев коронавирусной инфекции. 299 человек выздоровели, 14 - скончались.
Так, по состоянию на 13 марта, за время пандемии в регионе всего зарегистрировали 89222 случая COVID-19. 79144 - выздоровели, 1708 - скончались.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv