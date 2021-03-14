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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

 

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

13 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники.

Також за минулу добу

● ️госпіталізовано – 3 967 осіб;

● летальних випадків – 243;

● одужало – 4 897 осіб;

● здійснено тестувань за добу – 99 270 (зокрема методом ПЛР – 46 361, методом ІФА – 18 658, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 34 251).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 451 744 особи;

● одужало - 1 219 773 особи;

● летальних випадків – 28 158;

● проведено ПЛР-тестувань – 7 328 468.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 049 випадків;

Вінницька область – 933 випадки;

Волинська область – 261 випадок;

Дніпропетровська область – 693 випадки;

Донецька область – 464 випадки;

Житомирська область – 971 випадок;

Закарпатська - 625 випадків;

Запорізька область – 345 випадків;

Івано-Франківська область – 719 випадків;

Київська область – 913 випадків;

Кіровоградська область – 84 випадки;

Луганська область – 91 випадок;

Львівська область – 879 випадків;

Миколаївська область – 378 випадків;

Одеська область – 767 випадків;

Полтавська область – 244 випадки;

Рівненська область – 380 випадків;

Сумська область – 275 випадків;

Тернопільська область – 399 випадків;

Харківська область – 837 випадків;

Херсонська область – 84 випадки;

Хмельницька область – 605 випадків;

Черкаська область – 313 випадків;

Чернівецька область – 625 випадків;

Чернігівська область – 342 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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За сутки в Харьковской области скончались 14 человек с COVID-19

В регионе снова фиксируют высокий уровень смертности и заболеваемости.

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 837 новых случаев коронавирусной инфекции. 299 человек выздоровели, 14 - скончались.

Так, по состоянию на 13 марта, за время пандемии в регионе всего зарегистрировали 89222 случая COVID-19. 79144 - выздоровели, 1708 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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