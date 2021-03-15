Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

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9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.

Також за минулу добу

● госпіталізовано – 4 216 осіб;

● ️летальних випадків – 145;

● ️одужало – 2 743 особи;

● ️здійснено тестувань за добу – 60 522 (зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792).

За весь час пандемії в Україні

● захворіло – 1 460 756 осіб;

● одужало - 1 222 516 осіб;

● летальних випадків – 28 303;

● проведено ПЛР-тестувань – 7 360 066.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 439 випадків;

Вінницька область – 634 випадки;

Волинська область – 150 випадків;

Дніпропетровська область – 660 випадків;

Донецька область – 346 випадків;

Житомирська область – 923 випадки;

Закарпатська – 311 випадків;

Запорізька область – 114 випадків;

Івано-Франківська область – 461 випадок;

Київська область – 552 випадки;

Кіровоградська область – 56 випадків;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 590 випадків;

Миколаївська область – 344 випадки;

Одеська область – 485 випадків;

Полтавська область – 105 випадків;

Рівненська область – 155 випадків;

Сумська область – 309 випадків;

Тернопільська область – 365 випадків;

Харківська область – 569 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Хмельницька область – 533 випадки;

Черкаська область – 142 випадки;

Чернівецька область – 477 випадків;

Чернігівська область – 194 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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За сутки в Харьковской области от COVID-19 скончались семеро людей

Количество случаев заболевания за сутки вдвое превышает выздоровевших.

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 569 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 248 людей выздоровели, 7 - скончались.

Так, по состоянию на 14 марта, за время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 89791 случай COVID-19, 79392 - выздоровели, 1715 - скончались.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

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