Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 491 дитина та 193 медпрацівники.
Також за минулу добу
● госпіталізовано – 4 216 осіб;
● ️летальних випадків – 145;
● ️одужало – 2 743 особи;
● ️здійснено тестувань за добу – 60 522 (зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792).
За весь час пандемії в Україні
● захворіло – 1 460 756 осіб;
● одужало - 1 222 516 осіб;
● летальних випадків – 28 303;
● проведено ПЛР-тестувань – 7 360 066.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 439 випадків;
Вінницька область – 634 випадки;
Волинська область – 150 випадків;
Дніпропетровська область – 660 випадків;
Донецька область – 346 випадків;
Житомирська область – 923 випадки;
Закарпатська – 311 випадків;
Запорізька область – 114 випадків;
Івано-Франківська область – 461 випадок;
Київська область – 552 випадки;
Кіровоградська область – 56 випадків;
Луганська область – 27 випадків;
Львівська область – 590 випадків;
Миколаївська область – 344 випадки;
Одеська область – 485 випадків;
Полтавська область – 105 випадків;
Рівненська область – 155 випадків;
Сумська область – 309 випадків;
Тернопільська область – 365 випадків;
Харківська область – 569 випадків;
Херсонська область – 71 випадок;
Хмельницька область – 533 випадки;
Черкаська область – 142 випадки;
Чернівецька область – 477 випадків;
Чернігівська область – 194 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
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За сутки в Харьковской области от COVID-19 скончались семеро людей
Количество случаев заболевания за сутки вдвое превышает выздоровевших.
Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 569 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 248 людей выздоровели, 7 - скончались.
Так, по состоянию на 14 марта, за время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 89791 случай COVID-19, 79392 - выздоровели, 1715 - скончались.
Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv