Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 31 810 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, на 15 червня (станом на 9:00) в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 656 нових випадків. Загалом проведено 497 284 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1423 випадки;

Волинська область — 1438 випадків;

Дніпропетровська область — 998 випадків;

Донецька область — 334 випадки;

Житомирська область — 1087 випадків;

Закарпатська область — 1680 випадків;

Запорізька область — 529 випадків;

Івано-Франківська область — 1766 випадків;

Кіровоградська область — 586 випадків;

м. Київ — 3957 випадків;

Київська область — 2024 випадки;

Львівська область — 2933 випадки;

Луганська область — 57 випадків;

Миколаївська область — 321 випадок;

Одеська область — 1117 випадків;

Полтавська область — 278 випадків;

Рівненська область — 2369 випадків;

Сумська область — 227 випадків;

Тернопільська область — 1467 випадків;

Харківська область — 1542 випадки;

Херсонська область — 183 випадки;

Хмельницька область — 559 випадків;

Чернівецька область — 3959 випадків;

Черкаська область — 552 випадки;

Чернігівська область — 424 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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