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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 33 234 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, на 17 червня (станом на 9:00) в Україні 33 234 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 943 летальні, 14 943 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 758 нових випадків. Загалом проведено 517 995 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1500 випадків;

Волинська область — 1554 випадки;

Дніпропетровська область — 1012 випадків;

Донецька область — 338 випадків;

Житомирська область — 1147 випадків;

Закарпатська область — 1808 випадків;

Запорізька область — 538 випадків;

Івано-Франківська область — 1849 випадків;

Кіровоградська область — 592 випадки;

м. Київ — 4026 випадків;

Київська область — 2078 випадків;

Львівська область — 3227 випадків;

Луганська область — 66 випадків;

Миколаївська область — 323 випадки;

Одеська область — 1158 випадків;

Полтавська область — 281 випадок;

Рівненська область — 2499 випадок;

Сумська область — 230 випадків;

Тернопільська область — 1510 випадків;

Харківська область — 1652 випадки;

Херсонська область — 183 випадки;

Хмельницька область — 577 випадків;

Чернівецька область — 4082 випадки;

Черкаська область — 564 випадки;

Чернігівська область — 440 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 червня 2020 року до Центру надійшло 1136 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 74653 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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