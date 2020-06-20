Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 921 випадок коронавірусної хвороби COVID-19

19 червня (станом на 9:00) в Україні 34 984 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 985 летальних, 16 033 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 921 новий випадок. Загалом проведено 542 247 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1596 випадків;

Волинська область — 1673 випадки;

Дніпропетровська область — 1021 випадок;

Донецька область — 350 випадків;

Житомирська область — 1201 випадок;

Закарпатська область — 1960 випадків;

Запорізька область — 547 випадків;

Івано-Франківська область — 1940 випадки;

Кіровоградська область — 604 випадки;

м. Київ — 4176 випадків;

Київська область — 2142 випадки;

Львівська область — 3540 випадків;

Луганська область — 71 випадок;

Миколаївська область — 338 випадків;

Одеська область — 1200 випадків;

Полтавська область — 289 випадків;

Рівненська область — 2693 випадки;

Сумська область — 246 випадків;

Тернопільська область — 1605 випадків;

Харківська область — 1744 випадки;

Херсонська область — 185 випадків;

Хмельницька область — 608 випадків;

Чернівецька область — 4211 випадків;

Черкаська область — 585 випадків;

Чернігівська область — 459 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 червня 2020 року до Центру надійшло 1192 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 76 946 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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