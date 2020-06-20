Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
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В Україні зафіксовано 921 випадок коронавірусної хвороби COVID-19
19 червня (станом на 9:00) в Україні 34 984 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 985 летальних, 16 033 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 921 новий випадок. Загалом проведено 542 247 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1596 випадків;
Волинська область — 1673 випадки;
Дніпропетровська область — 1021 випадок;
Донецька область — 350 випадків;
Житомирська область — 1201 випадок;
Закарпатська область — 1960 випадків;
Запорізька область — 547 випадків;
Івано-Франківська область — 1940 випадки;
Кіровоградська область — 604 випадки;
м. Київ — 4176 випадків;
Київська область — 2142 випадки;
Львівська область — 3540 випадків;
Луганська область — 71 випадок;
Миколаївська область — 338 випадків;
Одеська область — 1200 випадків;
Полтавська область — 289 випадків;
Рівненська область — 2693 випадки;
Сумська область — 246 випадків;
Тернопільська область — 1605 випадків;
Харківська область — 1744 випадки;
Херсонська область — 185 випадків;
Хмельницька область — 608 випадків;
Чернівецька область — 4211 випадків;
Черкаська область — 585 випадків;
Чернігівська область — 459 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 червня 2020 року до Центру надійшло 1192 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 76 946 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua