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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 735 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

21 червня (станом на 9:00) в Україні 36 560 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1002 летальні, 16 509 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 735 нових випадків. Загалом проведено 563 194 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1647 випадків;

Волинська область — 1782 випадки;

Дніпропетровська область — 1042 випадки;

Донецька область — 362 випадки;

Житомирська область — 1257 випадків;

Закарпатська область — 2149 випадків;

Запорізька область — 554 випадки;

Івано-Франківська область — 2015 випадків;

Кіровоградська область — 620 випадків;

м. Київ — 4325 випадків;

Київська область — 2208 випадків;

Львівська область — 3780 випадків;

Луганська область — 72 випадки;

Миколаївська область — 358 випадків;

Одеська область — 1266 випадків;

Полтавська область — 291 випадок;

Рівненська область — 2872 випадки;

Сумська область — 257 випадків;

Тернопільська область — 1688 випадків;

Харківська область — 1805 випадків;

Херсонська область — 186 випадків;

Хмельницька область — 622 випадки;

Чернівецька область — 4324 випадки;

Черкаська область — 603 випадки;

Чернігівська область — 475 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 червня 2020 року до Центру надійшло 881 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 075 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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