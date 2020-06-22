Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 735 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
21 червня (станом на 9:00) в Україні 36 560 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1002 летальні, 16 509 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 735 нових випадків. Загалом проведено 563 194 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1647 випадків;
Волинська область — 1782 випадки;
Дніпропетровська область — 1042 випадки;
Донецька область — 362 випадки;
Житомирська область — 1257 випадків;
Закарпатська область — 2149 випадків;
Запорізька область — 554 випадки;
Івано-Франківська область — 2015 випадків;
Кіровоградська область — 620 випадків;
м. Київ — 4325 випадків;
Київська область — 2208 випадків;
Львівська область — 3780 випадків;
Луганська область — 72 випадки;
Миколаївська область — 358 випадків;
Одеська область — 1266 випадків;
Полтавська область — 291 випадок;
Рівненська область — 2872 випадки;
Сумська область — 257 випадків;
Тернопільська область — 1688 випадків;
Харківська область — 1805 випадків;
Херсонська область — 186 випадків;
Хмельницька область — 622 випадки;
Чернівецька область — 4324 випадки;
Черкаська область — 603 випадки;
Чернігівська область — 475 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 червня 2020 року до Центру надійшло 881 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 79 075 повідомлення про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua