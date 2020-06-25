Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
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В Україні зафіксовано 940 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
24 червня (станом на 9:00) в Україні 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1051 летальний, 17 409 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 940 нових випадків. Загалом проведено 594 602 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1723 випадки;
Волинська область — 1955 випадків;
Дніпропетровська область — 1060 випадків;
Донецька область — 376 випадків;
Житомирська область — 1304 випадки;
Закарпатська область — 2369 випадків;
Запорізька область — 559 випадків;
Івано-Франківська область — 2124 випадки;
Кіровоградська область — 634 випадки;
м. Київ — 4528 випадків;
Київська область — 2332 випадки;
Львівська область — 4423 випадки;
Луганська область — 75 випадків;
Миколаївська область — 368 випадків;
Одеська область — 1370 випадків;
Полтавська область — 300 випадків;
Рівненська область — 3164 випадки;
Сумська область — 272 випадки;
Тернопільська область — 1786 випадків;
Харківська область — 1891 випадок;
Херсонська область — 188 випадків;
Хмельницька область — 627 випадків;
Чернівецька область — 4478 випадків;
Черкаська область — 614 випадків;
Чернігівська область — 494 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 червня 2020 року до Центру надійшло 1314 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 82 439 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua