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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано нові 994 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

25 червня (станом на 9:00) в Україні 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нові випадки. Загалом проведено 606 766 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1753 випадки;

Волинська область — 2024 випадки;

Дніпропетровська область — 1069 випадків;

Донецька область — 399 випадків;

Житомирська область — 1337 випадків;

Закарпатська область — 2454 випадки;

Запорізька область — 561 випадок;

Івано-Франківська область — 2171 випадок;

Кіровоградська область — 636 випадків;

м. Київ — 4613 випадків;

Київська область — 2373 випадки;

Львівська область — 4627 випадків;

Луганська область — 75 випадків;

Миколаївська область — 377 випадків;

Одеська область — 1465 випадків;

Полтавська область — 301 випадок;

Рівненська область — 3248 випадків;

Сумська область — 277 випадків;

Тернопільська область — 1815 випадків;

Харківська область — 1947 випадків;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 645 випадків;

Чернівецька область — 4531 випадок;

Черкаська область — 616 випадків;

Чернігівська область — 506 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 червня 2020 року до Центру надійшло 1305 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 83 744 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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