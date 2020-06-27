Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 1109 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

26 червня (станом на 9:00) в Україні

41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1109 нових випадків. Загалом проведено 620 624 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1788 випадків;

Волинська область — 2096 випадків;

Дніпропетровська область — 1081 випадок;

Донецька область — 412 випадків;

Житомирська область — 1366 випадків;

Закарпатська область — 2547 випадків;

Запорізька область — 561 випадок;

Івано-Франківська область — 2217 випадків;

Кіровоградська область — 640 випадків;

м. Київ — 4726 випадків;

Київська область — 2419 випадків;

Львівська область — 4836 випадків;

Луганська область — 76 випадків;

Миколаївська область — 384 випадки;

Одеська область — 1529 випадків;

Полтавська область — 304 випадки;

Рівненська область — 3364 випадки;

Сумська область — 284 випадки;

Тернопільська область — 1857 випадків;

Харківська область — 1993 випадки;

Херсонська область — 190 випадків;

Хмельницька область — 724 випадки;

Чернівецька область — 4582 випадки;

Черкаська область — 627 випадків;

Чернігівська область — 514 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 червня 2020 року до Центру надійшло 1430 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 85 174 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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