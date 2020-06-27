Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 111

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 1109 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

26 червня (станом на 9:00) в Україні

41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1086 летальних, 18 299 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1109 нових випадків. Загалом проведено 620 624 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1788 випадків;

Волинська область — 2096 випадків;

Дніпропетровська область — 1081 випадок;

Донецька область — 412 випадків;

Житомирська область — 1366 випадків;

Закарпатська область — 2547 випадків;

Запорізька область — 561 випадок;

Івано-Франківська область — 2217 випадків;

Кіровоградська область — 640 випадків;

м. Київ — 4726 випадків;

Київська область — 2419 випадків;

Львівська область — 4836 випадків;

Луганська область — 76 випадків;

Миколаївська область — 384 випадки;

Одеська область — 1529 випадків;

Полтавська область — 304 випадки;

Рівненська область — 3364 випадки;

Сумська область — 284 випадки;

Тернопільська область — 1857 випадків;

Харківська область — 1993 випадки;

Херсонська область — 190 випадків;

Хмельницька область — 724 випадки;

Чернівецька область — 4582 випадки;

Черкаська область — 627 випадків;

Чернігівська область — 514 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 червня 2020 року до Центру надійшло 1430 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 85 174 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Дмитро Кулеба: жодне положення російського законодавства не може завадити деокупації Криму
Сегодня 08:16    36
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 26 червня
Сегодня 07:12    54
За три місяці ми зміцнили українську медичну систему в рази, але без дотримання карантину це не врятує від нових антирекордів COVID-19, - Максим Степанов
Сегодня 06:51    68
Коронавирус в Харькове: статистика на 26 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:20    148
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    70
Завдяки програмі по частковому безробіттю збережено більше 200 тисяч робочих місць, - Ігор Петрашко
26.06.2020 09:29    89
США виділять Україні 125 млн доларів на закупівлю летальної зброї
26.06.2020 09:07    82
Миколаївський бронетанковий завод передав військовим чергову партію техніки в рамках ДОЗ-2020 (ФОТО)
26.06.2020 08:38    115
Выпускники харьковского медколледжа хотят лечить коронавирус
26.06.2020 07:50    199
Державний борг в травні: попит на ОВДП зростає, а вартість залучення зменшується
26.06.2020 07:41    82
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 