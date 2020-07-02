Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
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В Україні зафіксовано 664 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
01 липня (станом на 9:00) в Україні
44 998 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1173 летальні, 19 548 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 664 нові випадки. Загалом проведено 666147 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1876 випадків;
Волинська область — 2427 випадків;
Дніпропетровська область — 1090 випадків;
Донецька область — 484 випадки;
Житомирська область — 1408 випадків;
Закарпатська область — 2961 випадок;
Запорізька область — 572 випадки;
Івано-Франківська область — 2438 випадків;
Кіровоградська область — 647 випадків;
м. Київ — 5138 випадків;
Київська область — 2610 випадків;
Львівська область — 5578 випадків;
Луганська область — 80 випадків;
Миколаївська область — 447 випадків;
Одеська область — 1712 випадків;
Полтавська область — 319 випадків;
Рівненська область — 3784 випадки;
Сумська область — 297 випадків;
Тернопільська область — 1930 випадків;
Харківська область — 2169 випадків;
Херсонська область — 193 випадки;
Хмельницька область — 805 випадків;
Чернівецька область — 4850 випадків;
Черкаська область — 645 випадків;
Чернігівська область — 538 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 липня 2020 року до Центру надійшло 972 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 89 933 повідомлення про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua