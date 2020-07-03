Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
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В Україні зафіксовано 889 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
02 липня (станом на 9:00) в Україні 45 887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 889 нових випадків. Загалом проведено 677 254 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1895 випадків;
Волинська область — 2508 випадків;
Дніпропетровська область — 1095 випадків;
Донецька область — 562 випадки;
Житомирська область — 1421 випадок;
Закарпатська область — 3046 випадків;
Запорізька область — 576 випадків;
Івано-Франківська область — 2489 випадків;
Кіровоградська область — 650 випадків;
м. Київ — 5242 випадки;
Київська область — 2655 випадків;
Львівська область — 5730 випадків;
Луганська область — 83 випадки;
Миколаївська область — 447 випадків;
Одеська область — 1736 випадків;
Полтавська область — 320 випадків;
Рівненська область — 3877 випадків;
Сумська область — 302 випадки;
Тернопільська область — 1958 випадків;
Харківська область — 2207 випадків;
Херсонська область — 194 випадки;
Хмельницька область — 808 випадків;
Чернівецька область — 4894 випадки;
Черкаська область — 645 випадків;
Чернігівська область — 547 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 02 липня 2020 року до Центру надійшло 1239 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 91 172 повідомлення про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua