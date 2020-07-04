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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 876 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

03 липня (станом на 9:00) в Україні 46 763 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1212 летальних, 20 558 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 876 нових випадків. Загалом проведено 690 953 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1915 випадків;

Волинська область — 2571 випадок;

Дніпропетровська область — 1103 випадки;

Донецька область — 599 випадків;

Житомирська область — 1435 випадків;

Закарпатська область — 3126 випадків;

Запорізька область — 579 випадків;

Івано-Франківська область — 2544 випадки;

Кіровоградська область — 653 випадки;

м. Київ — 5347 випадків;

Київська область — 2702 випадки;

Львівська область — 5883 випадки;

Луганська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 450 випадків;

Одеська область — 1792 випадки;

Полтавська область — 322 випадки;

Рівненська область — 3950 випадків;

Сумська область — 304 випадки;

Тернопільська область — 1990 випадків;

Харківська область — 2255 випадків;

Херсонська область — 195 випадків;

Хмельницька область — 822 випадки;

Чернівецька область — 4935 випадків;

Черкаська область — 653 випадки;

Чернігівська область — 554 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 липня 2020 року до Центру надійшло 1249 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 92 421 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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