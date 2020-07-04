Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
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В Україні зафіксовано 876 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
03 липня (станом на 9:00) в Україні 46 763 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1212 летальних, 20 558 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 876 нових випадків. Загалом проведено 690 953 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1915 випадків;
Волинська область — 2571 випадок;
Дніпропетровська область — 1103 випадки;
Донецька область — 599 випадків;
Житомирська область — 1435 випадків;
Закарпатська область — 3126 випадків;
Запорізька область — 579 випадків;
Івано-Франківська область — 2544 випадки;
Кіровоградська область — 653 випадки;
м. Київ — 5347 випадків;
Київська область — 2702 випадки;
Львівська область — 5883 випадки;
Луганська область — 84 випадки;
Миколаївська область — 450 випадків;
Одеська область — 1792 випадки;
Полтавська область — 322 випадки;
Рівненська область — 3950 випадків;
Сумська область — 304 випадки;
Тернопільська область — 1990 випадків;
Харківська область — 2255 випадків;
Херсонська область — 195 випадків;
Хмельницька область — 822 випадки;
Чернівецька область — 4935 випадків;
Черкаська область — 653 випадки;
Чернігівська область — 554 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 липня 2020 року до Центру надійшло 1249 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 92 421 повідомлення про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua