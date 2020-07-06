Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

04 липня (станом на 9:00) в Україні 47 677 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1227 летальних, 21 155 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 914 нових випадків. Загалом проведено 705 836 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1936 випадків;

Волинська область — 2663 випадки;

Дніпропетровська область — 1110 випадків;

Донецька область — 599 випадків;

Житомирська область — 1447 випадків;

Закарпатська область — 3214 випадків;

Запорізька область — 588 випадків;

Івано-Франківська область — 2598 випадків;

Кіровоградська область — 657 випадків;

м. Київ — 5465 випадків;

Київська область — 2747 випадків;

Львівська область — 6059 випадків;

Луганська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 455 випадків;

Одеська область — 1835 випадків;

Полтавська область — 322 випадки;

Рівненська область — 4041 випадок;

Сумська область — 308 випадків;

Тернопільська область — 2025 випадків;

Харківська область — 2311 випадків;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 828 випадків;

Чернівецька область — 4972 випадки;

Черкаська область — 657 випадків;

Чернігівська область — 560 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 липня 2020 року до Центру надійшло 1288 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 93 709 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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