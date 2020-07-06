Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
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В Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
04 липня (станом на 9:00) в Україні 47 677 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1227 летальних, 21 155 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 914 нових випадків. Загалом проведено 705 836 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1936 випадків;
Волинська область — 2663 випадки;
Дніпропетровська область — 1110 випадків;
Донецька область — 599 випадків;
Житомирська область — 1447 випадків;
Закарпатська область — 3214 випадків;
Запорізька область — 588 випадків;
Івано-Франківська область — 2598 випадків;
Кіровоградська область — 657 випадків;
м. Київ — 5465 випадків;
Київська область — 2747 випадків;
Львівська область — 6059 випадків;
Луганська область — 84 випадки;
Миколаївська область — 455 випадків;
Одеська область — 1835 випадків;
Полтавська область — 322 випадки;
Рівненська область — 4041 випадок;
Сумська область — 308 випадків;
Тернопільська область — 2025 випадків;
Харківська область — 2311 випадків;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 828 випадків;
Чернівецька область — 4972 випадки;
Черкаська область — 657 випадків;
Чернігівська область — 560 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 липня 2020 року до Центру надійшло 1288 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 93 709 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua