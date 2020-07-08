Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

07 липня (станом на 9:00) в Україні 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 564 нові випадки. Загалом проведено 731 858 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1979 випадків;

Волинська область — 2788 випадків;

Дніпропетровська область — 1116 випадків;

Донецька область — 686 випадків;

Житомирська область — 1469 випадків;

Закарпатська область — 3458 випадків;

Запорізька область — 598 випадків;

Івано-Франківська область — 2744 випадки;

Кіровоградська область — 663 випадки;

м. Київ — 5665 випадків;

Київська область — 2809 випадків;

Львівська область — 6445 випадків;

Луганська область — 85 випадків;

Миколаївська область — 461 випадок;

Одеська область — 1919 випадків;

Полтавська область — 325 випадків;

Рівненська область — 4228 випадків;

Сумська область — 321 випадок;

Тернопільська область — 2108 випадків;

Харківська область — 2416 випадків;

Херсонська область — 196 випадків;

Хмельницька область — 842 випадки;

Чернівецька область — 5032 випадки;

Черкаська область — 678 випадків;

Чернігівська область — 576 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»