Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
11 липня (станом на 9:00) в Україні 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків. Загалом проведено 786 402 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2081 випадок;
Волинська область — 2987 випадків;
Дніпропетровська область — 1140 випадків;
Донецька область — 758 випадків;
Житомирська область — 1521 випадок;
Закарпатська область — 3842 випадки;
Запорізька область — 612 випадків;
Івано-Франківська область — 2971 випадок;
Кіровоградська область — 670 випадків;
м. Київ — 6115 випадків;
Київська область — 2986 випадків;
Львівська область — 6882 випадки;
Луганська область — 93 випадки;
Миколаївська область — 477 випадків;
Одеська область — 2141 випадок;
Полтавська область — 331 випадок;
Рівненська область — 4520 випадків;
Сумська область — 337 випадків;
Тернопільська область — 2217 випадків;
Харківська область — 2621 випадок;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 888 випадків;
Чернівецька область — 5117 випадків;
Черкаська область — 738 випадків;
Чернігівська область — 594 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 липня 2020 року до Центру надійшло 1046 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 100 649 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua