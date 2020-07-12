Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

11 липня (станом на 9:00) в Україні 52 843 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1372 летальні, 25 661 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 800 нових випадків. Загалом проведено 786 402 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2081 випадок;

Волинська область — 2987 випадків;

Дніпропетровська область — 1140 випадків;

Донецька область — 758 випадків;

Житомирська область — 1521 випадок;

Закарпатська область — 3842 випадки;

Запорізька область — 612 випадків;

Івано-Франківська область — 2971 випадок;

Кіровоградська область — 670 випадків;

м. Київ — 6115 випадків;

Київська область — 2986 випадків;

Львівська область — 6882 випадки;

Луганська область — 93 випадки;

Миколаївська область — 477 випадків;

Одеська область — 2141 випадок;

Полтавська область — 331 випадок;

Рівненська область — 4520 випадків;

Сумська область — 337 випадків;

Тернопільська область — 2217 випадків;

Харківська область — 2621 випадок;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 888 випадків;

Чернівецька область — 5117 випадків;

Черкаська область — 738 випадків;

Чернігівська область — 594 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 липня 2020 року до Центру надійшло 1046 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 100 649 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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