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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 678 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

12 липня (станом на 9:00) в Україні 53 521 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1383 летальні, 26 118 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 678 нових випадків. Загалом проведено 796 680 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2097 випадків;

Волинська область — 3042 випадки;

Дніпропетровська область — 1144 випадки;

Донецька область — 759 випадків;

Житомирська область — 1532 випадки;

Закарпатська область — 3909 випадків;

Запорізька область — 621 випадок;

Івано-Франківська область — 3029 випадків;

Кіровоградська область — 673 випадки;

м. Київ — 6182 випадки;

Київська область — 3026 випадків;

Львівська область — 7003 випадки;

Луганська область — 93 випадки;

Миколаївська область — 481 випадок;

Одеська область — 2174 випадки;

Полтавська область — 331 випадок;

Рівненська область — 4598 випадків;

Сумська область — 340 випадків;

Тернопільська область — 2231 випадок;

Харківська область — 2649 випадків;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 908 випадків;

Чернівецька область — 5140 випадків;

Черкаська область — 748 випадків;

Чернігівська область — 607 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 липня 2020 року до Центру надійшло 785 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 101 434 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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