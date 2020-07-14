Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
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В Україні зафіксовано 612 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
13 липня (станом на 9:00) в Україні 54 133 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1398 летальних, 26 503 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 612 нових випадків. Загалом проведено 803 657 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 385 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2122 випадки;
Волинська область — 3071 випадок;
Дніпропетровська область — 1144 випадки;
Донецька область — 759 випадків;
Житомирська область — 1542 випадки;
Закарпатська область — 3988 випадків;
Запорізька область — 622 випадки;
Івано-Франківська область — 3071 випадок;
Кіровоградська область — 674 випадки;
м. Київ — 6238 випадків;
Київська область — 3068 випадків;
Львівська область — 7107 випадків;
Луганська область — 93 випадки;
Миколаївська область — 482 випадки;
Одеська область — 2208 випадків;
Полтавська область — 334 випадки;
Рівненська область — 4697 випадків;
Сумська область — 341 випадок;
Тернопільська область — 2260 випадків;
Харківська область — 2677 випадків;
Херсонська область — 204 випадки;
Хмельницька область — 908 випадків;
Чернівецька область — 5161 випадок;
Черкаська область — 754 випадки;
Чернігівська область — 608 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 липня 2020 року до Центру надійшло 679 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 102 113 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua