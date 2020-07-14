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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 612 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

13 липня (станом на 9:00) в Україні 54 133 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1398 летальних, 26 503 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 612 нових випадків. Загалом проведено 803 657 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 385 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2122 випадки;

Волинська область — 3071 випадок;

Дніпропетровська область — 1144 випадки;

Донецька область — 759 випадків;

Житомирська область — 1542 випадки;

Закарпатська область — 3988 випадків;

Запорізька область — 622 випадки;

Івано-Франківська область — 3071 випадок;

Кіровоградська область — 674 випадки;

м. Київ — 6238 випадків;

Київська область — 3068 випадків;

Львівська область — 7107 випадків;

Луганська область — 93 випадки;

Миколаївська область — 482 випадки;

Одеська область — 2208 випадків;

Полтавська область — 334 випадки;

Рівненська область — 4697 випадків;

Сумська область — 341 випадок;

Тернопільська область — 2260 випадків;

Харківська область — 2677 випадків;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 908 випадків;

Чернівецька область — 5161 випадок;

Черкаська область — 754 випадки;

Чернігівська область — 608 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 липня 2020 року до Центру надійшло 679 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 102 113 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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