Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 836 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

15 липня (станом на 9:00) в Україні 55 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1427 летальних, 28 131 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 836 нових випадків. Загалом проведено 827 157 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 977 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2194 випадки;

Волинська область — 3117 випадків;

Дніпропетровська область — 1155 випадків;

Донецька область — 767 випадків;

Житомирська область — 1550 випадків;

Закарпатська область — 4112 випадків;

Запорізька область — 631 випадок;

Івано-Франківська область — 3178 випадків;

Кіровоградська область — 674 випадки;

м. Київ — 6497 випадків;

Київська область — 3128 випадків;

Львівська область — 7425 випадків;

Луганська область — 97 випадків;

Миколаївська область — 494 випадки;

Одеська область — 2314 випадків;

Полтавська область — 337 випадків;

Рівненська область — 4782 випадки;

Сумська область — 346 випадків;

Тернопільська область — 2292 випадки;

Харківська область — 2787 випадків;

Херсонська область — 205 випадків;

Хмельницька область — 922 випадки;

Чернівецька область — 5208 випадків;

Черкаська область — 771 випадок;

Чернігівська область — 624 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 липня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 104 132 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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