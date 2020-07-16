Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
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В Україні зафіксовано 836 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
15 липня (станом на 9:00) в Україні 55 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1427 летальних, 28 131 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 836 нових випадків. Загалом проведено 827 157 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 977 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2194 випадки;
Волинська область — 3117 випадків;
Дніпропетровська область — 1155 випадків;
Донецька область — 767 випадків;
Житомирська область — 1550 випадків;
Закарпатська область — 4112 випадків;
Запорізька область — 631 випадок;
Івано-Франківська область — 3178 випадків;
Кіровоградська область — 674 випадки;
м. Київ — 6497 випадків;
Київська область — 3128 випадків;
Львівська область — 7425 випадків;
Луганська область — 97 випадків;
Миколаївська область — 494 випадки;
Одеська область — 2314 випадків;
Полтавська область — 337 випадків;
Рівненська область — 4782 випадки;
Сумська область — 346 випадків;
Тернопільська область — 2292 випадки;
Харківська область — 2787 випадків;
Херсонська область — 205 випадків;
Хмельницька область — 922 випадки;
Чернівецька область — 5208 випадків;
Черкаська область — 771 випадок;
Чернігівська область — 624 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 липня 2020 року до Центру надійшло 1101 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 104 132 повідомлення про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua