Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 848 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

16 липня (станом на 9:00) в Україні 56 455 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1445 летальних, 28 931 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 848 нових випадків. Загалом проведено 840 332 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 800 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2221 випадок;

Волинська область — 3147 випадків;

Дніпропетровська область — 1163 випадки;

Донецька область — 776 випадків;

Житомирська область — 1569 випадків;

Закарпатська область — 4166 випадків;

Запорізька область — 642 випадки;

Івано-Франківська область — 3242 випадки;

Кіровоградська область — 675 випадків;

м. Київ — 6613 випадків;

Київська область — 3144 випадки;

Львівська область — 7622 випадки;

Луганська область — 98 випадків;

Миколаївська область — 498 випадків;

Одеська область — 2375 випадків;

Полтавська область — 343 випадки;

Рівненська область — 4852 випадки;

Сумська область — 348 випадків;

Тернопільська область — 2337 випадків;

Харківська область — 2845 випадків;

Херсонська область — 206 випадків;

Хмельницька область — 930 випадків;

Чернівецька область — 5232 випадки;

Черкаська область — 783 випадки;

Чернігівська область — 628 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 липня 2020 року до Центру надійшло 1116 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 105 248 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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