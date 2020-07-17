Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 848 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
16 липня (станом на 9:00) в Україні 56 455 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1445 летальних, 28 931 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 848 нових випадків. Загалом проведено 840 332 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 800 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2221 випадок;
Волинська область — 3147 випадків;
Дніпропетровська область — 1163 випадки;
Донецька область — 776 випадків;
Житомирська область — 1569 випадків;
Закарпатська область — 4166 випадків;
Запорізька область — 642 випадки;
Івано-Франківська область — 3242 випадки;
Кіровоградська область — 675 випадків;
м. Київ — 6613 випадків;
Київська область — 3144 випадки;
Львівська область — 7622 випадки;
Луганська область — 98 випадків;
Миколаївська область — 498 випадків;
Одеська область — 2375 випадків;
Полтавська область — 343 випадки;
Рівненська область — 4852 випадки;
Сумська область — 348 випадків;
Тернопільська область — 2337 випадків;
Харківська область — 2845 випадків;
Херсонська область — 206 випадків;
Хмельницька область — 930 випадків;
Чернівецька область — 5232 випадки;
Черкаська область — 783 випадки;
Чернігівська область — 628 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 липня 2020 року до Центру надійшло 1116 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 105 248 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua