Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
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В Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
17 липня (станом на 9:00) в Україні 57 264 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1456 летальних, 29 769 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 809 нових випадків. Загалом проведено 854 064 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 838 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2253 випадки;
Волинська область — 3188 випадків;
Дніпропетровська область — 1174 випадки;
Донецька область — 781 випадок;
Житомирська область — 1580 випадків;
Закарпатська область — 4229 випадків;
Запорізька область — 658 випадків;
Івано-Франківська область — 3309 випадків;
Кіровоградська область — 677 випадків;
м. Київ — 6689 випадків;
Київська область — 3184 випадки;
Львівська область — 7754 випадки;
Луганська область — 100 випадків;
Миколаївська область — 504 випадки;
Одеська область — 2435 випадків;
Полтавська область — 347 випадків;
Рівненська область — 4940 випадків;
Сумська область — 352 випадки;
Тернопільська область — 2358 випадків;
Харківська область — 2909 випадків;
Херсонська область — 207 випадків;
Хмельницька область — 942 випадки;
Чернівецька область — 5262 випадки;
Черкаська область — 800 випадків;
Чернігівська область — 632 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 липня 2020 року до Центру надійшло 1107 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 106 355 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua