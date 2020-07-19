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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 847 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

18 липня (станом на 9:00) в Україні 58 111 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1477 летальних, 30 525 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 847 нових випадків. Загалом проведено 864 596 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 756 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2271 випадок;

Волинська область — 3219 випадків;

Дніпропетровська область — 1183 випадки;

Донецька область — 791 випадок;

Житомирська область — 1584 випадки;

Закарпатська область — 4318 випадків;

Запорізька область — 665 випадків;

Івано-Франківська область — 3385 випадків;

Кіровоградська область — 677 випадків;

м. Київ — 6797 випадків;

Київська область — 3229 випадків;

Львівська область — 7891 випадок;

Луганська область — 105 випадків;

Миколаївська область — 510 випадків;

Одеська область — 2492 випадки;

Полтавська область — 348 випадків;

Рівненська область — 5015 випадків;

Сумська область — 355 випадків;

Тернопільська область — 2394 випадки;

Харківська область — 2971 випадок;

Херсонська область — 209 випадків;

Хмельницька область — 963 випадки;

Чернівецька область — 5289 випадків;

Черкаська область — 818 випадків;

Чернігівська область — 632 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 липня 2020 року до Центру надійшло 1055 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 107 410 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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