Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
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В Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19
19 липня (станом на 9:00) в Україні 58 842 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1485 летальних, 30 879 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 731 новий випадок. Загалом проведено 877 262 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 354 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2299 випадків;
Волинська область — 3251 випадок;
Дніпропетровська область — 1207 випадків;
Донецька область — 792 випадки;
Житомирська область — 1593 випадки;
Закарпатська область — 4354 випадки;
Запорізька область — 669 випадків;
Івано-Франківська область — 3464 випадки;
Кіровоградська область — 681 випадок;
м. Київ — 6884 випадки;
Київська область — 3271 випадок;
Львівська область — 8000 випадків;
Луганська область — 106 випадків;
Миколаївська область — 513 випадків;
Одеська область — 2532 випадки;
Полтавська область — 351 випадок;
Рівненська область — 5082 випадки;
Сумська область — 370 випадків;
Тернопільська область — 2430 випадків;
Харківська область — 3014 випадків;
Херсонська область — 213 випадків;
Хмельницька область — 980 випадків;
Чернівецька область — 5311 випадків;
Черкаська область — 833 випадки;
Чернігівська область — 642 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 липня 2020 року до Центру надійшло 797 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 108 207 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua