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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19

19 липня (станом на 9:00) в Україні 58 842 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1485 летальних, 30 879 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 731 новий випадок. Загалом проведено 877 262 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 354 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2299 випадків;

Волинська область — 3251 випадок;

Дніпропетровська область — 1207 випадків;

Донецька область — 792 випадки;

Житомирська область — 1593 випадки;

Закарпатська область — 4354 випадки;

Запорізька область — 669 випадків;

Івано-Франківська область — 3464 випадки;

Кіровоградська область — 681 випадок;

м. Київ — 6884 випадки;

Київська область — 3271 випадок;

Львівська область — 8000 випадків;

Луганська область — 106 випадків;

Миколаївська область — 513 випадків;

Одеська область — 2532 випадки;

Полтавська область — 351 випадок;

Рівненська область — 5082 випадки;

Сумська область — 370 випадків;

Тернопільська область — 2430 випадків;

Харківська область — 3014 випадків;

Херсонська область — 213 випадків;

Хмельницька область — 980 випадків;

Чернівецька область — 5311 випадків;

Черкаська область — 833 випадки;

Чернігівська область — 642 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 липня 2020 року до Центру надійшло 797 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 108 207 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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