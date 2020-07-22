Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
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В Україні зафіксовано 673 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19
21 липня (станом на 9:00) в Україні 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 673 нових випадки. Загалом проведено 894 393 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2330 випадків;
Волинська область — 3318 випадків;
Дніпропетровська область — 1224 випадки;
Донецька область — 797 випадків;
Житомирська область — 1609 випадків;
Закарпатська область — 4518 випадків;
Запорізька область — 682 випадки;
Івано-Франківська область — 3611 випадків;
Кіровоградська область — 686 випадків;
м. Київ — 7034 випадки;
Київська область — 3332 випадки;
Львівська область — 8229 випадків;
Луганська область — 110 випадків;
Миколаївська область — 524 випадки;
Одеська область — 2638 випадків;
Полтавська область — 356 випадків;
Рівненська область — 5183 випадки;
Сумська область — 371 випадок;
Тернопільська область — 2466 випадків;
Харківська область — 3082 випадки;
Херсонська область — 216 випадків;
Хмельницька область — 991 випадок;
Чернівецька область — 5363 випадки;
Черкаська область — 847 випадків;
Чернігівська область — 649 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 липня 2020 року до Центру надійшло 1044 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 109 954 повідомлення про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua