Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 673 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

21 липня (станом на 9:00) в Україні 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 673 нових випадки. Загалом проведено 894 393 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 760 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2330 випадків;

Волинська область — 3318 випадків;

Дніпропетровська область — 1224 випадки;

Донецька область — 797 випадків;

Житомирська область — 1609 випадків;

Закарпатська область — 4518 випадків;

Запорізька область — 682 випадки;

Івано-Франківська область — 3611 випадків;

Кіровоградська область — 686 випадків;

м. Київ — 7034 випадки;

Київська область — 3332 випадки;

Львівська область — 8229 випадків;

Луганська область — 110 випадків;

Миколаївська область — 524 випадки;

Одеська область — 2638 випадків;

Полтавська область — 356 випадків;

Рівненська область — 5183 випадки;

Сумська область — 371 випадок;

Тернопільська область — 2466 випадків;

Харківська область — 3082 випадки;

Херсонська область — 216 випадків;

Хмельницька область — 991 випадок;

Чернівецька область — 5363 випадки;

Черкаська область — 847 випадків;

Чернігівська область — 649 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 липня 2020 року до Центру надійшло 1044 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 109 954 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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