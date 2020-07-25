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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 972 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

24 липня (станом на 9:00) в Україні 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 972 нові випадки. Загалом проведено 937 006 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 886 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2462 випадки;

Волинська область — 3446 випадків;

Дніпропетровська область — 1302 випадки;

Донецька область — 830 випадків;

Житомирська область — 1670 випадків;

Закарпатська область — 4706 випадків;

Запорізька область — 712 випадків;

Івано-Франківська область — 3852 випадки;

Кіровоградська область — 689 випадків;

м. Київ — 7396 випадків;

Київська область — 3421 випадок;

Львівська область — 8588 випадків;

Луганська область — 118 випадків;

Миколаївська область — 536 випадків;

Одеська область — 2749 випадків;

Полтавська область — 378 випадок;

Рівненська область — 5399 випадків;

Сумська область — 397 випадків;

Тернопільська область — 2604 випадки;

Харківська область — 3277 випадків;

Херсонська область — 218 випадків;

Хмельницька область — 1021 випадок;

Чернівецька область — 5485 випадків;

Черкаська область — 888 випадків;

Чернігівська область — 679 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 липня 2020 року до Центру надійшло 1334 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 113 589 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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