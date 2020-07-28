Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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В Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

27 липня (станом на 9:00) в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1616 летальних, 36 122 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 807 нових випадків. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2589 випадків;

Волинська область — 3616 випадків;

Дніпропетровська область — 1330 випадків;

Донецька область — 850 випадків;

Житомирська область — 1723 випадки;

Закарпатська область — 4874 випадки;

Запорізька область — 750 випадків;

Івано-Франківська область — 4121 випадок;

Кіровоградська область — 695 випадків;

м. Київ — 7690 випадків;

Київська область — 3548 випадків;

Львівська область — 8952 випадки;

Луганська область — 120 випадків;

Миколаївська область — 559 випадків;

Одеська область — 2960 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Рівненська область — 5701 випадок;

Сумська область — 445 випадків;

Тернопільська область — 2773 випадки;

Харківська область — 3431 випадок;

Херсонська область — 220 випадків;

Хмельницька область — 1059 випадків;

Чернівецька область — 5634 випадки;

Черкаська область — 902 випадки;

Чернігівська область — 720 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 липня 2020 року до Центру надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 116 783 повідомлення про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

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