Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
31 липня (станом на 9:00) в Україні 69 884 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1693 летальні, 38 752 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1090 нових випадків. Загалом проведено 1 029 220 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 598 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2736 випадків;
Волинська область — 3783 випадки;
Дніпропетровська область — 1402 випадки;
Донецька область — 881 випадок;
Житомирська область — 1850 випадків;
Закарпатська область — 5146 випадків;
Запорізька область — 790 випадків;
Івано-Франківська область — 4557 випадків;
Кіровоградська область — 703 випадки;
м. Київ — 8241 випадок;
Київська область — 3716 випадків;
Львівська область — 9526 випадків;
Луганська область — 126 випадків;
Миколаївська область — 590 випадків;
Одеська область — 3214 випадків;
Полтавська область — 440 випадків;
Рівненська область — 6024 випадки;
Сумська область — 485 випадків;
Тернопільська область — 2976 випадків;
Харківська область — 3711 випадків;
Херсонська область — 227 випадків;
Хмельницька область — 1138 випадків;
Чернівецька область — 5875 випадків;
Черкаська область — 924 випадки;
Чернігівська область — 823 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 липня 2020 року до Центру надійшло 1518 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 122 490 повідомлень про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua