Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня

В Україні зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

31 липня (станом на 9:00) в Україні 69 884 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1693 летальні, 38 752 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1090 нових випадків. Загалом проведено 1 029 220 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 598 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2736 випадків;

Волинська область — 3783 випадки;

Дніпропетровська область — 1402 випадки;

Донецька область — 881 випадок;

Житомирська область — 1850 випадків;

Закарпатська область — 5146 випадків;

Запорізька область — 790 випадків;

Івано-Франківська область — 4557 випадків;

Кіровоградська область — 703 випадки;

м. Київ — 8241 випадок;

Київська область — 3716 випадків;

Львівська область — 9526 випадків;

Луганська область — 126 випадків;

Миколаївська область — 590 випадків;

Одеська область — 3214 випадків;

Полтавська область — 440 випадків;

Рівненська область — 6024 випадки;

Сумська область — 485 випадків;

Тернопільська область — 2976 випадків;

Харківська область — 3711 випадків;

Херсонська область — 227 випадків;

Хмельницька область — 1138 випадків;

Чернівецька область — 5875 випадків;

Черкаська область — 924 випадки;

Чернігівська область — 823 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 липня 2020 року до Центру надійшло 1518 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 122 490 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»