Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Інформація оновлюється біля 10 ранку кожного дня
В Україні зафіксовано 1453 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.
07 серпня (станом на 9:00) в Україні 78 261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1852 летальні, 43 055 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1453 нові випадки. Загалом проведено 1 135 051 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужав 531 пацієнт.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2932 випадки;
Волинська область — 4162 випадки;
Дніпропетровська область — 1508 випадків;
Донецька область — 945 випадків;
Житомирська область — 2064 випадки;
Закарпатська область — 5615 випадків;
Запорізька область — 895 випадків;
Івано-Франківська область — 5426 випадків;
Кіровоградська область — 714 випадків;
м. Київ — 9178 випадків;
Київська область — 4058 випадків;
Львівська область — 10 572 випадки;
Луганська область — 146 випадків;
Миколаївська область — 682 випадки;
Одеська область — 3904 випадки;
Полтавська область — 489 випадків;
Рівненська область — 6638 випадків;
Сумська область — 636 випадків;
Тернопільська область — 3212 випадків;
Харківська область — 4527 випадків;
Херсонська область — 255 випадків;
Хмельницька область — 1286 випадків;
Чернівецька область — 6477 випадків;
Черкаська область — 975 випадків;
Чернігівська область — 965 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 серпня 2020 року до Центру надійшло 1774 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 132 951 повідомлення про підозру на COVID-19.
Источник: moz.gov.ua